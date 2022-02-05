افتتحت الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين، في وقت تحاول فيه البلاد طي صفحة انتقادات طغت عليها مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان وكوفيد-19 والمقاطعة الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة.
وانطلقت الألعاب النارية فوق ملعب "عش الطائر" المستضيف للحفل الرسمي للألعاب، تمامًا كما حدث في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008، حيث باتت بكين أول مدينة تستضيف كل من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
وقال شي الذي انضم إليه زعماء العالم بمن فيهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب لقاء جمع بينهما في وقت سابق اليوم "أعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين".
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