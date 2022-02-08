حظي منتخب السنغال المتوج بأول ألقابه القارية بعد إحرازه كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح، باستقبال حاشد في العاصمة دكار لدى عودته إلى البلاد الإثنين. واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية إلى مطار "ليوبولد سيدار سنغور" حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا بعد ظهر الإثنين وعلى الطرق التي سلكها موكب "أسود تيرانغا".

وكان رئيس البلاد ماكي سال قد أعلن يوم الإثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز.

ونجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة بالعودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 ومشاركات قارية على مدى 55 عامًا.