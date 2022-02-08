حضر الثلاثاء اللاعب الدولي السابق للمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام بطولة كرة القدم للهواة-سيدات في ملعب التعليم في قطر.

ويعد ديفيد بيكهام صانع أمجاد المنتخب الإنجليزي قدوة للعديد من الشباب في التسعينيات وبداية الألفية. والنجم الإنجليزي لعب في صفوف عدة أندية أوروبية من بينها الإسباني ريال مدريد الإيطالي وميلان والإنجليزي مانشستر يونايتد.

من جهتها قالت مدربة نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم للهواة، سيدات آية جردي "هناك مستقبل واعد لكرة القدم للفتيات في قطر". أما إيمان كامبوباسو، لاعبة نادي قطر الرياضي فأشارت بقولها "لقد كان اللعب في أحد ملاعب كأس العالم، أمرًا رائعًا وممتعًا حقًا".

الحدث كان أيضاً مناسبة لتدشين نادي الجيل المبهر المجتمعي الذي يسعى لتوظيف كرة قدم من أجل التنمية وتعليم مبادئ المساواة بين الجنسين والاندماج.