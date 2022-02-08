بدون تعليق: إنقاذ تمساح إندونيسي علق بإطارات مطاطية منذ خمس سنوات

أنقذ أحد سكان مدينة بالو الواقعة في جزيرة سولاويزي بأندونيسيا تمساحا بريا يبلغ طوله 5.2 أمتار كان محاصراً بين أكوام من الإطارات المطاطية منذ أكثر من خمس سنوات. وقال مسؤولون وسكان محليون إن التمساح البري حرر من سجنه وأعيد إلى البرية. حاول موظفو حماية الحياة البرية جذب التمساح المنكوب في المياه المالحة في النهر منذ العام 2016 دون نتيجة حيث الحيوان عالقاً بإطار دراجة نارية لف حول رقبته.
وتمكن تيلي، بائع طيور يبلغ من العمر 34 عاماً إنقاذ الحيوان بعد عملية إغاثة استمرت ثلاثة أسابيع. وساعد العشرات من السكان المحليين تيلي في جر التمساح إلى الشاطئ وقطع الإطار من حول رقبته.
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