شاهد: حريق هائل في مبنى قيد الإنشاء في ولاية أوكلاهوما الأميركية

اندلع حريق هائل في فندق ومجمع سكني يتألف من خمسة طوابق في شمال غرب أوكلاهوما سيتي، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، وبحسب رجال الإطفاء لا يزال البناء قيد الإنشاء. وقال بيني فولكرسون، رئيس إدارة الإطفاء بمدينة أوكلاهوما، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، وتسبب بأضرار جسيمة.