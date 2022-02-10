فيديو: مقتل امرأة وثلاثة أطفال في انهيار مبنى في إدلب السورية

قالت جماعة الدفاع المدني السورية المعارضة، إن انهيار مبنى في إدلب شمال غرب سوريا أدى إلى مقتل امرأة وثلاثة من أطفالها، بينما نجا زوجها وثلاثة أطفال آخرين. ووقع انهيار المبنى مساء الأربعاءفيما يشهد شمال غرب سوريا أسابيع من الأمطار والثلوج. الدفاع المدني السوري، المعروف أيضًا باسم الخوذ البيضاء، قال إن عمليات الإنقاذ في المبنى المكون من طابقين استمرت حوالي أربع ساعات. وتعد محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب، ويقطنها حوالي 3 ملايين شخص، كثير منهم نازحون.
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