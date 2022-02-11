أعادت مصممة الرقصات الإسبانية بلانكا لي إعادة إحياء باليه تشايكوفسكي الكلاسيكي من خلال تقديم عرضها المبهر "نوتكراكر" (Nutcracker) في مهرجان "سورسن سيتي دانس" (Suresnes Cité Danse) للرقص الحضري، قرب باريس والذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه. وجاء عرضها "كسارة البندق" على وقع موسيقى الهيب هوب، حيث قالت بلانكا في هذا الصدد: "اخترت راقصين من إسبانيا لأن موسيقى الهيب هوب في إسبانيا، على عكس موسيقى الهيب هوب في فرنسا، لم تصل إلى المسرح بعد، ولا تلقَى الكثير من الدعم مثلما عليه الحال هنا في فرنسا، حيث توجد مهرجانات ومسارح ومراكز رقص حقيقية. في إسبانيا، الوضع متخلف جدًا ".
No Comment المزيد من
دون تعليق: أفضل راكب أمواج في العالم يخوض مسابقة مثيرة في البرتغال
بدون تعليق: عملية تدريب على تقنيات الإنقاذ في المياه تتحول إلى إغاثة حقيقية في الولايات المتحدة
بدون تعليق: قضاة تونسيون يتظاهرون ضد حلّ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء
شاهد: الشرطة النيوزيلندية تعتقل عشرات المحتجين المعارضين للتطعيم الإلزامي وقيود كورونا
شاهد: مصلون يُشكلون صليبا بعبوات العسل المضاءة احتفالا بـ"رب جميع الأمراض" في بلغاريا
شاهد: مسيرات حاشدة في شوارع الخرطوم احتجاجا على الإنقلاب العسكري
شاهد: معرض حصري في كوبنهاغن مخصص لأعمال النساء الفنية
فيديو: مقتل امرأة وثلاثة أطفال في انهيار مبنى في إدلب السورية
شاهد: مهرجان القصص المصورة والرسوم المتحركة بدورته العاشرة في تايوان
شاهد: السنغاليون يستقبلون منتخبهم استقبال الأبطال والرئيس يقلدهم ميداليات الشرف
فيديو: قتلى وجرحى في كولمبيا بسبب انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة
شاهد: حريق هائل في مبنى قيد الإنشاء في ولاية أوكلاهوما الأميركية
شاهد: فنانون يغيرون وجه حي كامل بلوحة جدارية عملاقة رسمت على ألف منزل في البيرو
بدون تعليق: النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام يشارك في اليوم الرياضي لقطر
بدون تعليق: إنقاذ تمساح إندونيسي علق بإطارات مطاطية منذ خمس سنوات