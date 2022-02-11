أعادت مصممة الرقصات الإسبانية بلانكا لي إعادة إحياء باليه تشايكوفسكي الكلاسيكي من خلال تقديم عرضها المبهر "نوتكراكر" (Nutcracker) في مهرجان "سورسن سيتي دانس" (Suresnes Cité Danse) للرقص الحضري، قرب باريس والذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه. وجاء عرضها "كسارة البندق" على وقع موسيقى الهيب هوب، حيث قالت بلانكا في هذا الصدد: "اخترت راقصين من إسبانيا لأن موسيقى الهيب هوب في إسبانيا، على عكس موسيقى الهيب هوب في فرنسا، لم تصل إلى المسرح بعد، ولا تلقَى الكثير من الدعم مثلما عليه الحال هنا في فرنسا، حيث توجد مهرجانات ومسارح ومراكز رقص حقيقية. في إسبانيا، الوضع متخلف جدًا ".