شاهد: الشرطة النيوزيلندية تعتقل عشرات المحتجين المعارضين للتطعيم الإلزامي وقيود كورونا

اعتقلت الشرطة في نيوزيلندا يوم الخميس أكثر من 50 شخصا وبدأت إبعاد مئات المحتجين المعتصمين أمام البرلمان في العاصمة ولنغتون منذ ثلاثة أيام احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19 وقيود كورونا المشددة.وبينما لا تزال الحدود مغلقة، يواجه عشرات الآلاف من المواطنين المغتربين العزلة عن أسرهم، وتكافح الشركات السياحية من أجل البقاء. وحمل كثير من المحتجين، الذين قالوا إنهم حصلوا على التطعيم لكنهم يعارضون أن يكون إجباريا، لافتات حملت عبارات: "الحرية" و"اتركوا أطفالنا وشأنهم" "دعوني أعمل". وقال متظاهر عرف نفسه باسم ديف: "نريد استعادة حريتنا" وأضاف: "جاسيندا (أرديرن) أدارت لنا ظهرها.. نحن نخسر وظائفنا ومعايشنا بسبب تلك الأوامر والقيود". وقالت الشرطة إن المعتقلين ستُوجه إليهم تهم التعدي على الممتلكات، وتعطيل الحركة وسيتم الإفراج عنهم بكفالة قبل المثول أمام المحكمة.
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