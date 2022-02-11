بدون تعليق: عملية تدريب على تقنيات الإنقاذ في المياه تتحول إلى إغاثة حقيقية في الولايات المتحدة

تحولت عملية تدريب رجال الإطفاء على الإنقاذ في المياه إلى عملية إغاثة حقيقية في ضواحي سانت لويس هذا الأسبوع عندما انطلقت أطقم الإغاثة لإنقاذ اثنين من المراهقين. كانت أطقم مقاطعة ماريلاند هايتس للحماية من الحرائق على وشك إنهاء تدريبها الثلاثاء في بحيرة كريف كور عندما رصدوا شخصين عالقين بين كميات الجليد المنكسر في البحيرة.

سارع رجال الإطفاء الذين كانوا في حصة التدريب جنبًا إلى جنب مع فرق الإغاثة في باتونفيل وكريف كور، إنقاذ المراهقين من البحيرة الجليدية في غضون دقائق.