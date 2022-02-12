شاهد: استمرار حصار البرلمان في نيوزيلندا من قبل مناهضين للقاح كوفيد-19

ازدادت جموع المتظاهرين خارج البرلمان النيوزيلندي يوم الجمعة، بعد تخفيض الشرطة جهودها لإخراج محتجين مناهضين للقاح كوفيد-19 تورطوا في اشتباكات عنيفة في اليوم السابق. وسادت أجواء احتفالية في مخيم مؤقت أطلق عليه السكان اسم "مخيم الحرية"، فيما كانت الشرطة تراقب من وراء المتاريس. وارتفع عدد المتظاهرين من 250 إلى ما يقرب من 1500 يوم الجمعة. تفرض نيوزيلندا تطعيما إجباريا ضد فيروس كورونا على الأشخاص العاملين في قطاعات مثل الصحة وإنفاذ القانون والتعليم والدفاع، تحت طائلة الطرد للرافضين.كما يجب إظهار إثبات التطعيم لدخول المطاعم والأحداث الرياضية والخدمات الدينية.
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