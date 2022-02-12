تظاهر الآلاف في العاصمة الأسترالية كانبيرا السبت متجهين إلى البرلمان للاحتجاج على إلزامية اللقاح ضد كوفيد-19، على غرار الاحتجاجات الأخرى التي تُنظّم في أنحاء العالم. واحتشد المتظاهرون وقد أتى بعضهم مع أطفالهم أمام البرلمان، وحمل بعضهم راية Australian Red Ensign هي نسخة من العلم الأسترالي مع خلفية حمراء مرتبطة بحركة "المواطنين السياديين" الذين يعتبرون أن القوانين الوطنية لا تنطبق عليهم.
قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بعشرة آلاف. وأكد متحدث باسم قوات الأمن أن "سلوكهم كان جيداً، عموماً"، وتم توقيف ثلاثة أشخاص.
وتلقى 94 بالمئة من المواطنين فوق 16 عاماً جرعتي لقاح في أستراليا، رغم كونه ليس إلزامياً ولكنه مطلوب لدخول البلاد وللعمل في عدد من المهن التي تعرض ممارسيها للخطر.
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