الأوروغواي: عودة كرنفال مونتفيديو بعد إلغائه في 2021 بسبب كوفيد

يشارك سكان أوروغواي في اللامادا الشهيرة في مونتيفيديو، وهو عرض سنوي يعد احتفالا بالتراث الأفريقي وتسليط الضوء على كرنفال العاصمة. تترجم اللامادا إلى "نداء" وهو اسم اكتسبته الفعالية من عادة قرع الطبول لـ"استدعاء" الأفراد المجتمع المحلي. كان على رواد الكرنفال الانتظار أسبوعا إضافيا قرار البلدية تأجيل الحدث بسبب الأمطار والعواصف، وبعد إلغاء نسخة العام الماضي بسبب كوفيد-19.
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