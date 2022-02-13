بدون تعليق: مراسل صحفي يكافح الغاز المسيل للدموع في باريس لتغطية مظاهرة ضد القيود الصحية

لم يتردد السبت مراسل صحفي في مواجهة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة الفرنسية لتفرقة متظاهرين ضد القيود الصحية في باريس لنقل مجريات المظاهرة من جادة الشانزليزيه. فبينما كان المراسل يتحدث على المباشر خلال نشرة منتصف النهار في قناة في أر تي الهولندية قامت الشرطة الفرنسية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق قسم من المتظاهرين ضد شهادة التلقيح بالقرب من "بورت دي تالي".

شارك 7665 شخصا في باريس في أربع مظاهرات ضد شهادة التلقيح بحسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن "مواكب الحرية" والذين تجمع بعضهم على جادة الشانزليزيه. وتظاهر 32100 شخصا عبر أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية.