بدون تعليق: ثوران بركان إتنا الإيطالي يتسبب في ظاهرة البرق البركاني النادرة

تسبب ثوران قوي لبركان جبل إتنا في صقلية في حدوث ظاهرة البرق البركاني النادرة ليلة الخميس وتزامن مع الثوران صواعق من البرق لونت السماء فوق فوهة البركان. وقال بوريس بهنك، عالم البراكين في المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين إن "العواصف البركانية ظاهرة نادرة تحدث بشكل خاص خلال الثوران البركاني العنيف أو عندما يكون البركان بالقرب من الماء".
سُجلت نفس الظاهرة خلال ثوران بركان تونغا الأخير، حيث أحصي ما يقرب من 100 صاعقة بركانية في الدقيقة. وسبق وأن حدثت نفس الظاهرة خلال ثوران بركان إتنا في العام 2021 وكذلك في عامي 2015 و2013.
انبعث الرماد البركاني لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات في الهواء وفوق مستوى سطح البحر. ويعد بركان إتنا، أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، سترومبولي الواقع في جزيرة صقلية وبركان فيزوف الواقع بالقرب من نابولي، والذي اندلع آخر مرة في عام 1944.
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