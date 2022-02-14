شاهد | بكين تحت الثلج الطبيعي بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية

استيقظت مدينة بكين على تساقط ثلوج جديدة صباح، الأحد، وهذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الثلوج على العاصمة منذ افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من شباط/فبراير.

ولجأ المنظمون إلى استخدام تقنيات حديثة وخاصة من أجل إنتاج ثلوج اصطناعية.

وكانت الثلوج بدأت بالتساقط منذ الأول من أمس، السبت، في المناطق الجبلية للمرة الأولى، ما خفّف من قلق اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين من أن الألعاب ستقام دون أي ثلوج حقيقية.

وجاء تساقط الثلوج كثيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ أدى إلى تغييرات في بعض جداول المنافسات، بما في ذلك تصفيات التزلج الحر للسيدات على المنحدرات.