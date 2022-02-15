بدون تعليق: حفل زفاف جماعي في العاصمة المكسيكية بمناسبة عيد الحب

عقد ما يزيد عن 660 زوجاً قرانهم بمناسبة يوم عيد الحب، في حفل زفاف جماعي نُظّم في إحدى ضواحي العاصمة المكسيكية مكسيكو، في ظل أجواء سادها الفرح والتأثر إذ ظهرت ابتسامات المتزوجين من خلف الكمامات.

ومن بين الأزواج الذين عقدوا قرانهم فرانشيسكو كالفو الذي يبلغ من العمر 74 عاماً وروزابيلا سيلفا التي تبلغ من العمر 67 عاماً، وهما أرملان التقيا قبل خمس سنوات.