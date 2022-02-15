بدون تعليق: حفل زفاف جماعي في العاصمة المكسيكية بمناسبة عيد الحب

عقد ما يزيد عن 660 زوجاً قرانهم بمناسبة يوم عيد الحب، في حفل زفاف جماعي نُظّم في إحدى ضواحي العاصمة المكسيكية مكسيكو، في ظل أجواء سادها الفرح والتأثر إذ ظهرت ابتسامات المتزوجين من خلف الكمامات.
ومن بين الأزواج الذين عقدوا قرانهم فرانشيسكو كالفو الذي يبلغ من العمر 74 عاماً وروزابيلا سيلفا التي تبلغ من العمر 67 عاماً، وهما أرملان التقيا قبل خمس سنوات.
No Comment المزيد من
شاهد: قافلة الاحتجاج ضد لوائح كوفيد-19 تصل ليل الفرنسية في طريقها إلى بلجيكا
شاهد: العشاق في باريس لالتقاط الصورة الحلم احتفالا بعيد الحب
شاهد: الباحثون عن الرومانسية يتوافدون على مدينة البندقية للاحتفال بعيد الحب
شاهد | بكين تحت الثلج الطبيعي بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
شاهد | كتائب آزوف اليمينية المتطرفة تدرب أوكرانيين على السلاح لردع الروس
بدون تعليق: مزارعون يونانيون يسكبون الحليب في الطريق احتجاجا على ارتفاع تكاليف الطاقة
فيديو: مثليون يحتفلون بنزهة سنوية في العاصمة التشيلية سانتياغو
بدون تعليق: ثوران بركان إتنا الإيطالي يتسبب في ظاهرة البرق البركاني النادرة
بدون تعليق: النيران تلتهم محلات "بازار طهران الكبير" في إيران
بدون تعليق: مراسل صحفي يكافح الغاز المسيل للدموع في باريس لتغطية مظاهرة ضد القيود الصحية
بدون تعليق: آلاف الأستراليين يتظاهرون ضد التلقيح
بدون تعليق: متظاهرون نيوزيلنديون رافضون للتطعيم يحفرون الخنادق لمواجهة رشاشات المياه بحديقة البرلمان
شاهد: استمرار حصار البرلمان في نيوزيلندا من قبل مناهضين للقاح كوفيد-19
الأوروغواي: عودة كرنفال مونتفيديو بعد إلغائه في 2021 بسبب كوفيد
فيديو: مهرجان للرقص على وقع موسيقى "الهيب هوب" بالقرب من باريس