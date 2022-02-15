توافد العشاق والأزواج على باريس يوم الاثنين للاحتفال بعيد الحب والتقاط الصور بخلفية رومانسية يحلم بها الكثير حول العالم.

ووقف عشرات السائحين وخلفهم برج إيفل لالتقاط صور وهم يحملون باقات الورد وآخرون يشكلون قلبا بأيديهم أو يقبلون شريكهم.