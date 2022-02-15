شاهد: قافلة الاحتجاج ضد لوائح كوفيد-19 تصل ليل الفرنسية في طريقها إلى بلجيكا

وصلت ثلاثمائة مركبة تشارك في قافلة احتجاج ضد لوائح كوفيد إلى ليل، شمال فرنسا يوم الأحد في طريقها إلى بروكسل.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت 97 شخصا في باريس يوم السبت في الوقت الذي تحدى فيه آلاف المتظاهرين الحظر المفروض على محاولة عرقلة حركة المرور ويسعون إلى عبور الحدود البلجيكية من أجل الاحتجاج على الإجراءات الصحية المتبعة ضد كوفيد-19.