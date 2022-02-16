بدون تعليق: تواصل عمليات البحث والانقاذ بعد الفيضانات المدمرة في ريو دي جانيرو

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة جبلية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.
وذكرت إدارة الإطفاء في بيان أصدرته، أن أكثر من 180 عنصرا من فرق الإغاثة لا يزالون يعملون في المنطقة المنكوبة الواقعة على مسافة 68 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو.
تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت البرازيل في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، واسفرت عن مقتل 44 شخصًا على الأقل، بحسب فرق الإغاثة.
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