لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا الخميس، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع. وفي بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.
وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف. وقتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.
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