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شاطئ برايتون الإنجليزي.

على الرغم من التحذيرات بالبقاء في المنازل بسبب خطورة عاصفة يونس التي تجتاح المملكة المتحدة حاليا، غامر بعض الفضوليين بحياتهم من رواد الشواطئ في مدينة برايتون الساحلية ووقفوا على الشاطئ لرؤية الأمواج العالية التي سببتها الرياح القوية. في أجواء خطيرة حاول المغامرون الاستمتاع بمنظر الطبيعة الغاضبة وبهذه التجربة. أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا من الدرجة "الحمراء" النادرة الاستخدام في جنوب إنجلترا.

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