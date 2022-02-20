تم الاحتفال بمهرجان البندقية المائي هذا العام في ترسانة المدينة، المجمع التاريخي لبناء السفن وتجميع الأسلحة الذي بني في العام 1104. المجمع الأثري الأقدم في العالم حويل إلى مسرح في الهواء الطلق لاستقبال الحدث الثقافي. أقيمت كل مشاهد المهرجان على الماء وسط عرض للألعاب النارية في ديكور أحواض ترسانة البندقية الرائعة. تنوعت العروض الحية بين التكنولوجيا والتأثيرات البصري قوي على الفضاء المائي.