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قاعة مؤقتة لممارسة الرياضة في خط المواجهة مع روسيا في نوفولوهانسكي.

في نوفولوهانسكي، على خط المواجهة بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، يتخلص جنود الجيش الحكومي الأوكراني من إحباطهم من خلال التمارين الرياضية. تم تجهيز قاعة خاصة بالألعاب الرياضية المؤقتة في وحدة الجيش زودت بمقعد وحبل قفز ومعدات الملاكمة للحفاظ على اللياقة البدنية.

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