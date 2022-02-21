بدون تعليق: عشاق البيئة يشاركون في إحصاء الطيور في كاراكاس بفنزويلا

اجتمع الفنزويليون في حديقة في العاصمة كاراكاس لتسجيل ملاحظات حول الطيور كجزء من جهد مستمر من قبل جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة. وقد سمحت هذه المبادرة لمحبي الطيور بالتمتع ومشاهدة الطيور وكذا تسجيل ملاحظات حول مختلف الأنواع الموجودة بالحديقة.

وأوضحت ماريتا هيرنانديز، رئيسة جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة أن المشاركين وهم من الأشخاص العاديين يمكنهم جمع البيانات المهمة، وبالتالي فهم يساعدون العلماء على القيام بمهامهم من خلال جمع المعلومات الضرورية.