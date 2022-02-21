بدون تعليق: عشاق البيئة يشاركون في إحصاء الطيور في كاراكاس بفنزويلا

اجتمع الفنزويليون في حديقة في العاصمة كاراكاس لتسجيل ملاحظات حول الطيور كجزء من جهد مستمر من قبل جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة. وقد سمحت هذه المبادرة لمحبي الطيور بالتمتع ومشاهدة الطيور وكذا تسجيل ملاحظات حول مختلف الأنواع الموجودة بالحديقة.
وأوضحت ماريتا هيرنانديز، رئيسة جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة أن المشاركين وهم من الأشخاص العاديين يمكنهم جمع البيانات المهمة، وبالتالي فهم يساعدون العلماء على القيام بمهامهم من خلال جمع المعلومات الضرورية.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: رجال الإطفاء يواصلون محاولاتهم لإخماد حريق غابات مدمر في الأرجنتين
بدون تعليق: كرنفال نيس الشهير يستمر في إبهاج الجماهير
بدون تعليق: الآلاف يتظاهرون في السنغال للمطالبة بقوانين أكثر صرامة ضد المثلية الجنسية
بدون تعليق: الألعاب النارية تضيء سماء بكين بمناسبة اختتام الألعاب الأولمبية الشتوية
بدون تعليق: مهرجان البندقية للمياه "نيبولا سولاريس" يقام في ترسانة المدينة الأثري
بدون تعليق: الجنود الأوكرانيون يمارسون الرياضة في قاعة تدريب مؤقتة على خط المواجهة
بدون تعليق: حشود كبيرة عند حاجز أوسبينكا في أوكرانيا بعد أمر بإخلاء المنطقة
بدون تعليق: حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في الأرجنتين
بدون تعليق: روسيا تستخدم صواريخ بالستية وأخرى كروز خلال تدريبات عسكرية
بدون تعليق: الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين فلسطينيين في القدس
بدون تعليق: العاصفة يونس تخلف أربعة قتلى على الأقل في هولندا وبلجيكا
بدون تعليق: رواد الشواطئ يتحدون الأمواج العاتية في شاطئ برايتون الإنجليزي رغم التحذيرات
بدون تعليق: أمواج عاتية تضرب شاطئ نيوهافن الإنجليزي بسبب العاصفة يونس
بدون تعليق: الشرطة الكندية تباشر عملية إخلاء أوتاوا من المحتجين على التدابير الصحية
بدون تعليق: بسرعة تتجاوز 100 كلم العاصفة يونس "تتلاعب" بالطائرات الراغبة بالهبوط بمطار هيثرو