شاهد: مظاهرة أمام السفارة الروسية في كييف للتنديد بقرارات بوتين

مئات الأوكرانيين تظاهروا اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الروسية في كييف، حيث نددوا بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق بلادهم، ونشر قوات فيهما في مهمة لـ"حفظ السلام".
قرارات الرئيس بوتين المتعلقة بأوكرانيا ومنذ أن أعلنها الليلة الماضية، واجهت موجة تنديدٍ واسعة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الذين توعدوا بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وهو ما حصل مساء الثلاثاء، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 351 برلمانياً روسيا.
وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 5 مصارف روسية وثلاثة رجال أعمال سابقاً الثلاثاء.
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