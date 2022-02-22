شاهد: كولومبيات يحتفلن بقرار إلغاء تجريم الإجهاض

احتفل نشطاء أمام مبنى المحكمة العليا في مدينة بوغوتا الكولومبية بقرار إلغاء تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 24 أسبوعا من الحمل.
يعتبر هذا الحكم تاريخيا للدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية، لتضاف بذلك كولومبيا إلى قائمة الدول القليلة التي تسمح حاليا بهذا الإجراء.
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