أعاد حراس حديقة الزواحف الأسترالية في نيو ساوث ويلز تمساحا ضخما إلى بحيرته بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان مياه البحيرة وهرب التمساح في وقت سابق.
وقال مسؤول في الحديقة إن التمساح، علق بين السياج الذي تمكن من السباحة فوقه وسياج حدودي آخر، ولم تخل مهمة إعادته من المخاطر بسبب الأوحال التي صعبت من السيطرة على التمساح.
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