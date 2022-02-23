في خضم اشتعال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة قبر الجندي المجهول في العاصمة موسكو احتفالاً بيوم المُدافع عن الوطن وهو عطلة رسمية روسية.
وقام بوتين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي في وقت يحبس فيه العالم أنفاسه متابعاً تطورات الموقف في أوكرانيا وخاصة بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الساعيتين للانفصال عن كييف.
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