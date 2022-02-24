دوت الخميس صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف في الوقت الذي شنت فيه روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث قصفت الصواريخ عدة مدن واجتاحت قوات عسكرية المناطق الحدودية. وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها شهود عيان طوابير طويلة من السيارات عند محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد وسط أصوات الانفجارات.
وقصفت طائرات روسية مطارات عسكرية في كييف وكراماتورسك وخاركيف وأماكن أخرى.
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