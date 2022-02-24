بدون تعليق: هواة جمع القطع الفنية يعودون إلى مدريد في معرض خاص

يعود هواة جمع الأعمال الفنية إلى مدريد للمشاركة في معرض أركو الفني الذي افتتح أبوابه الأربعاء بعد تأجيله العام الماضي بسبب الوباء وتم عقده في شهر يوليو- حزيران بدلاً من فبراير- شباط. وتحسب لمشاركة أوسع هذا العام رفع المنظمون عرر قاعات العرض بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، عند فرضت جملة من القيود على السفر وإجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بفيروس كورونا.
انطلق المعرض لأول مرة في العام 1982 ويحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه. من المنتظر أن يقام 185 معرضًا من 30 دولة في 159 قاعة عرض مدرجة في البرنامج العام، بالإضافة إلى 42 أخرى في البرامج المنسقة. وتشمل المعروضات اللوحات والنحت والتركيبات والصور والفيديوهات والوسائط الجديدة والرسومات والمطبوعات.
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