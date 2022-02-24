أظهرت فيديوهات كاميرات المراقبة التابعة للجنة حرس الحدود الأوكرانية قوافل عسكرية روسية تنقل معدات عسكرية ثقيلة تعبر نقطة تفتيش حدودية في شبه جزيرة القرم. وقالت اللجنة في بيان "يجري حاليا تسجيل حركة عتاد عسكري عبر الحدود الإدارية من شبه الجزيرة". ونشرت وكالات الأنباء عدة صور أيضا لمواكب شبيهة تنقل معدات عسكرية روسية تعبر مختلف المعابر الحدودية نحو أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنطلاق عملية غزو الجارة أوكرانيا.
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