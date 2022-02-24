كانت لوحة "الراقصات الثلاثة - Les Trois Danseuses" لبابلو بيكاسو أحد نجمات معرض الفن السريالي الجديد "السريالية ما وراء الحدود" المقام في متحف تات مودرن Tate Modern في المملكة المتحدة. يسلط المعرض الضوء على رواد الحركة السريالية التي ظهرت في باريس في عشرينيات القرن الماضي. لكن متحف تات مودرن Tate Modern ذهب إلى أبعد من مجرد عرض الأسماء الكبيرة فقط أراد إبراز السريالية بشكلها الأوسع وإظهار كيفية انتشار هذا الفن في جميع أنحاء العالم.

اشتعلت شرارة السيريالية في باريس في أوائل العشرينات من القرن الماضي، ولكن على مدار 60 عامًا، توالت شرارات مماثلة في مختلف أنحاء العالم على مختلف العقود ما جعل نجم هذه الحركة يسطع. السريالية في جوهرها راديكالية ومعادية للمؤسسة. انعكست هذه المثل الراديكالية في أماكن جديدة من قبل فنانين جدد. من بوينس آيرس إلى القاهرة ومن طوكيو إلى مكسيكو سيتي، تعكس الأعمال مجموعة واسعة من المراكز الفنية.