سبب القصف الروسي لأوكرانيا إتلاف صفائف الرادارات ومركبات ومعدات عسكرية أخرى الخميس في منشأة عسكرية أوكرانية خارج مدينة ماريوبول الشرقية. استهدف القصف الروسي عدة مدن وقواعد عسكرية. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القانون العسكري وحالة الطوارئ في البلاد، قائلاً إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.