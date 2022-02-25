خوفًا من أن تهاجم روسيا العاصمة في أي لحظة، لجأ العديد من الأوكرانيين في وقت متأخر من الخميس إلى ملاجئ عشوائية تحت الأرض من بينها شبكة مترو كييف. وفي غضون ساعة من حلول الظلام، امتلأت محطات المترو بالعائلات والأطفال. أحضر سكان كييف الخائفون أكياس نومهم وبطانياتهم وكلابهم وألغاز الكلمات المتقاطعة على أمل التخفيف من الليل الطويل الذي ينتظرهم. وعلى الرغم من الأجواء المبهجة، كان الكثير من الناس مرهقين من صعوبة الوضع وبدا واضحًا تأثرهم بما كان يحدث لبلدهم.