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بدون تعليق: رجال ونساء أوكرانيون ينضمون إلى القتال في دنيبرو

سجل مدنيون أوكرانيون من النساء والرجال أسماءهم للقتال السبت في محاولة للمساعدة في الدفاع عن بلادهم من تقدم الجيش الروسي. الواقع الذي يواجهه العديد من الأوكرانيين هو القتال أو الفرار بينما تواصل القوات الروسية تقدمها نحو العاصمة كييف. ودعا رئيس إدارة ولاية سومي الإقليمية دميترو زيفيتسكي الجمعة الأوكرانيين إلى تسليح أنفسهم وإعداد قنابل المولوتوف الحارقة لمحاولة وقف تقدم القوات.

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تزعم روسيا أن هجومها على أوكرانيا يستهدف فقط أهدافًا عسكرية، لكن الجسور والمدارس والأحياء السكنية تعرضت للقصف منذ بدء الغزو يوم الخميس بضربات جوية وصاروخية ودخول القوات الروسية إلى أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب.

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