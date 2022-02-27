استمر تدفق اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا عبر حدودها الغربية يوم السبت مع وصول نحو 100 ألف شخص إلى بولندا في غضون يومين ولجأ البعض إلى الصالات الرياضية والبعض الآخر إلى الكنائس كملاذ مؤقت.
وفي الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المدن الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف بالمدفعية وصواريخ كروز تجمعت العائلات الخائفة على حدود الاتحاد الأوروبي على أمل دخول بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر.
وانتظر الأوكرانيون الموجودون بالفعل في الاتحاد الأوروبي في ترقب عند الحدود حتى ينضم إليهم أقاربهم ومشى كثيرون أميالا في محاولة للوصول إلى بر الأمان.
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