شاهد: أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات

بدأ الأوكرانيون في العاصمة كييف بتحضير قنابل المولوتوف وسط مخاوف من اقتحام روسي محتمل للمدينة. وكان التلفزيون العمومي الأوكراني قد بث الجمعة وصفة "افعلها بنفسك" حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف المضاد للدبابات في المنزل.
وقرر مسؤولون أوكرانيون فرض حظر تجول لمدة 39 ساعة مستمرة لإبعاد الناس عن شوارع العاصمة حتى صباح الإثنين فيما يعتقد أنها ساعات مهمة لتقييم حدة القتال.
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