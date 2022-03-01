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السفراء والدبلوماسيون يغادرون القاعة خلال كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالفيديو في مؤتمر نزع السلاح في جنيف - سويسرا. الثلاثاء 1 مارس 202

قاطعت وفود كثيرة من بينها الدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضامناً مع كييف. وكان من المفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه ألغى زيارته الإثنين بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

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وتم بث كلمته عبر الفيديو. ولكن قبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة. وخارج قاعة مؤتمر نزع السلاح، علا التصفيق ترحيبا بمبادرة المقاطعة الأولى، بينما أحاط جميع الدبلوماسيين الذين غادروا قاعة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو حول علم كبير لأوكرانيا.

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