واصل العشرات من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي عبور الحدود إلى رومانيا المجاورة. وعلى الحدود بين البلدين أقيمت العشرات من الخيام، حيث يقدم الصليب الأحمر الطعام والمأوى للاجئين عند وصولهم.

وأظهرت صور لوكالة أسوشيتيد برس تساقط ثلوج كثيفة في المنطقة وعبور العديد من الناس سيرا على الأقدام. وقالت إحدى اللاجئات إنها "ممتنة للغاية" للمساعدة التي تلقتها في رحلتها، مضيفة أنها "بأمان الآن".