واصل العشرات من الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي عبور الحدود إلى رومانيا المجاورة. وعلى الحدود بين البلدين أقيمت العشرات من الخيام، حيث يقدم الصليب الأحمر الطعام والمأوى للاجئين عند وصولهم.
وأظهرت صور لوكالة أسوشيتيد برس تساقط ثلوج كثيفة في المنطقة وعبور العديد من الناس سيرا على الأقدام. وقالت إحدى اللاجئات إنها "ممتنة للغاية" للمساعدة التي تلقتها في رحلتها، مضيفة أنها "بأمان الآن".
No Comment المزيد من
بدون تعليق: المظاهرات المنددة للغزو الروسي لأوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا
فيديو: أوكرانيون يلوذون بمركز ماريوبول الرياضي في انتظار انتهاء المعارك
بدون تعليق: آلاف الأوكرانيين يحاولون المغادرة البلاد من محطة قطار لفيف
بدون تعليق: أطفال ونساء يواصلون العبور باتجاه بولندا هربا من أوكرانيا إثر الغزو الروسي
شاهد: أوكرانيون يصنعون يدويا قنابل المولوتوف المضادة للدبابات
بدون تعليق: آلاف الروس يتحدون الحظر المفروض على المظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا
بدون تعليق: مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ضد غزو روسيا لأوكرانيا
بدون تعليق: مركز خاركيف للتبرع بالدم يتعرض لقصف صاروخي عنيف
بدون تعليق: رجال ونساء أوكرانيون ينضمون إلى القتال في دنيبرو
بدون تعليق: أوكرانيون يركضون إلى الملاجئ خوفاً من القصف الروسي
شاهد: تدفق آلاف اللاجئين الأوكرانيين على بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا
بدون تعليق: مظاهرات في شتى أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا
بدون تعليق: صاروخ روسي يصيب مبنى سكنيا في كييف
بدون تعليق: أوكرانية تصلي تضرعاً إلى الله مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف
بدون تعليق: الأوكرانيون الفارون من الغزو الروسي يخيمون في محطة قطار برزيميسل البولندية