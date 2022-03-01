بعد كلمة توجه بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان الأوروبي عبر تقنية الفيديو، طالب فيها الأوروبيين أن "يثبتوا أنهم مع أوكرانيا" من خلال تعجيل انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وقف المسؤولون والنواب الأوروبيون وصفقوا بحرارة.

ويتوقع أن يصوت النواب الأوروبيون على قرار يدعم مسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي في نص غير ملزم. ويعود قرار الضم المحتمل إلى الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بالاجماع.