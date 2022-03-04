شاهد: فيديو لتقدم الجيش الروسي في كييف من وزارة الدفاع الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر القوات المسلحة الروسية في مدينة كييف خلال ما تسميه الحكومة الروسية "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وتظهر اللقطات المصورة دخول الجيش الروسي منطقة كييف بدعم من المروحيات وباستخدام معبر عائم مؤقت لعبور النهر. وقُتل 2870 عسكريًا أوكرانيًا، وأصيب حوالي 3700 آخر خلال الغزو الروسي لأوكرانيا بحسب وزارة الدفاع الروسية.
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