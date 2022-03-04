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النيران تلتهم مبنىً في العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي 3 مارس 2022

تمكّن رجال الإطفاء الأوكرانيون من السيطرة على حريق شبّ في مبنىً ضخم وسط العاصمة كييف جرّاء تعرضه لقصف صاروخي روسي يوم أمس الخميس.

وأوضحت وزارة الطوارئ الأوكرانية، في بيان أن الحريق اندلع في مجمّع مستوعات مساحته عشرة آلاف متر مربع، مضيفة أنه لم تسجّل على الفور إصابات في صفوف المواطنين جراء هذا القصف الروسي.

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