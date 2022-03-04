تمكّن رجال الإطفاء الأوكرانيون من السيطرة على حريق شبّ في مبنىً ضخم وسط العاصمة كييف جرّاء تعرضه لقصف صاروخي روسي يوم أمس الخميس.
وأوضحت وزارة الطوارئ الأوكرانية، في بيان أن الحريق اندلع في مجمّع مستوعات مساحته عشرة آلاف متر مربع، مضيفة أنه لم تسجّل على الفور إصابات في صفوف المواطنين جراء هذا القصف الروسي.
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