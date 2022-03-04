شاهد: من ميونخ إلى برشلونة.. الآلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا

تجمع آلاف الأشخاص في ميونخ الألمانية احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وبحسب الشرطة الألمانية بلغ عدد المشاركين في المظاهرة نحو 45000 مشارك في Königsplatz في وسط المدينة.
هذا واحتشد الآلاف من الشبان يوم الثلاثاء في وسط مدينة برشلونة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الذي شنته روسيا، ورفعوا شعارات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحملوا يافطات كتب عليها "اوقفوا بوتين" و "أوقفوا الحرب".
وكان من بين المحتجين، العشرات من المواطنين الأوكرانيين والروس المناهضين لبوتين، ويعيشون في كاتالونيا.
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