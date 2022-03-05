شاهد: متطوعون يهيئون الملاجئ للفارّين من القصف الروسي للمناطق المأهولة

فيما يواصل الجيش الروسي عدوانه على أوكرانيا، يقوم متطوعون في مدينة لفيف غربي البلاد بتنظيف الملاجئ وتهيئتها لاستقبال المواطنين الفارين من القصف المدفعي والصاروخي الروسي للمناطق المأهولة.

وفي إحدى حدائق المدينة، رصدت الكاميرا يوم أمس الخميس، رجالاً متطوعين يعملون على تنظيف وتوسيع ملجأ تحت الأرض يستوعب نحو مائة شخص.

وفي مناطق أخرى من لفيف، يقوم متطوعون ببناء ملاجئ خشبية جديدة تحت الأرض، تحسباً لتوافد أعدادٍ كبيرة من المدنيين الهاربين من جحيم الغزو، وفقاً لتعبير الشاب موكرنيتس أحد أولئك المتطوعين.