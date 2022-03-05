شاهد: مظاهرات جديدة في عدة مدن أوروبية تطالب بإرساء السلام في أوكرانيا

من باريس إلى لندن وروما وزوريخ، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوروبية الكبرى السبت للمطالبة "بوقف" الحرب والتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ونهاية الأسبوع الماضي سار مئات الداعمين لأوكرانيا في شوارع أوروبا، من براغ إلى برلين ومدريد وفيلنيوس، رفضا للغزو الروسي وللتعبير عن مخاوفهم إزاء امتداد الصراع.
وفي اليوم العاشر من الغزو تقدمت القوات الروسية داخل أوكرانيا السبت، ودار قتال عنيف حول العاصمة كييف.
وطالب المتظاهرون الذين حملوا لافتات "أوقفوا الحرب" و "السلام" رافعين الأعلام الأوكرانية، بوقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات دبلوماسية وانسحاب القوات الروسية.
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