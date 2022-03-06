شاهد: بحضور رئيس بلدية كييف.. جنديان أوكرانيان يتزوجان عند نقطة تفتيش في ضواحي العاصمة الأوكرانية

حضر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو حفل زفاف جنديين أوكرانيين يوم الأحد 6 مارس/ آذار .
والرغم من الأوضاع المتوترة و الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، قرر الجنديان ليسيا وفاليري أن يتزوجا عند نقطة تفتيش عند أحد مداخل المدينة مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الحادي عشر.
وقال كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي "كانا يعيشان في مساكنة مدنية منذ فترة طويلة والآن قررا الزواج بشكل رسمي".
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