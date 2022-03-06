من انفجار قذائف على طول الطرق إلى القنابل تسقط من السماء، دفع القصف الروسي للضواحي الغربية لكييف آلاف الأوكرانيين إلى الطرق ليحاولوا الرحيل بأي وسيلة ممكنة.
ولا يجد بعض السكان أمامهم أي خيار آخر، سوى السير فوق أنقاض جسر فوق نهر إيربين باتجاه العاصمة، كان الدفاع الأوكراني قد نسفه الأسبوع الماضي لعرقلة التقدم الروسي.
ويتلقى متقاعدون على كراس متحركة وأمهات مع عربات أطفال في عبورهم المحفوف بالمخاطر لممر من ألواح خشبية، مساعدة من جنود أوكرانيين مسلحين ببنادقهم على أكتافهم.
وينتظر آلاف الأشخاص المحتشدين في صمت تحت ما تبقى من الجسر الخرساني، أن يأتي دورهم للعبور.
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