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شاهد: احتدام القتال وارتفاع حصيلة القتلى في شرق أوكرانيا

هاجم الجيش الروسي، الأحد، مواقع تابعة للقوات الأوكراني بالقرب من زولوتي في منطقة لوغانسك الشرقية، ما أسفر عن سقوط ضحايا في كلا الطرفين.

وبعد احتدام المعركة ضد القوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا، تفقد أفراد من الجيش الأوكراني جثث القتلى فيما اضطر الجنود الروس إلى الانسحاب بعد أن تدمرت ثلاث دبابات وعربات قتال مشاة.

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