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شاهد: اعتقال أكثر من 4000 شخص خلال مظاهرات مناهضة للحرب في خمسين مدينة روسية

اعتقل أكثر من 4000 شخص في خمسين مدينة روسية خلال تظاهرات الأحد ضد العملية العسكرية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد عشرة أيام من بدء الغزو.

واوردت مجموعة "أو في دي-انفو" التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، الأحد، اعتقال 11 الف شخص في البلاد منذ 24 شباط/فبراير، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا لتنفيذ "عملية خاصة".

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