شاهد: مناطيد ترفع العلم الأوكراني تحلق في سماء فيلنيوس عاصمة ليتوانيا

حلقت الأعلام الأوكرانية عالياً فوق فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، بعد ظهر السبت وصباح الأحد، بعد أن انطلق عشاق المناطيد في رحلة إلى السماء تهدف إلى التضامن مع الشعب الأوكراني وإظهار الدعم للبلاد التي تعرضت منذ أحد عشر يوما لغزو روسي.

وفي مكان آخر، تجمعت الحشود للمشاركة في حدث خيري وشراء الـ "بورشت" وهو حساء تشتهر به أوكرانيا.